У ЦГЗ рекомендують у спеку менше перебувати на сонці, пити більше води та знизити фізичне навантаження

Центр громадського здоров'я дав вісім порад, як поводитися у спеку.

"Температури, які коливаються на понад 10 градусів вище середньої високої температури для регіону і тривають упродовж декількох тижнів, визначаються як надзвичайна спека", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ЦГЗ.

Експерти радять:

- якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11:00 до 16:00;

- використовувати сонцезахисні креми з SPF не менше 30; його треба наносити за 30 хвилин перед виходом на вулицю;

- бути уважними біля водойм, адже там отримати опіки легше;

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- вибирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгими рукавами, надягати сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха і шию, слід також уникати соляріїв;

- пити більше води, уникати рідин, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини, і занадто холодних напоїв, які можуть викликати судоми шлунка;

- рідше використовувати плиту і духовку, уникати жирної і гарячої їжі;

- зменшити обсяг фізичних вправ під час спеки.

У Центрі громадського здоров'я також нагадують, що ніколи не можна залишати немовлят, дітей чи домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть із відкритими вікнами.

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