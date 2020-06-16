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Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО

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Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в тексті указу №228 / 2020 від 16 червня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Указом №227/2020 Зеленський звільнив Демченка з посади радника Президента України.

Руслан Демченко (15 липня 1965 року народження) - український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Працював Першим заступником Міністра закордонних справ України, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним Консулом України в Стамбулі.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Омерзительный
    А кем кондитер был при овоще?
  • Дід Трохим
    Демченко

    Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією.



    Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС
  • aquarius580 .
    Итак: Зелю, похоже, прибили. Рулит Ермак, назначая скрепоносные кадры: мин.образования, зам.мин.ин.дел. Шарик собирает "демонстрации протеста", в ходе которых будет "Зелю - в отставку !" Далее "Зеля" заявляет "устал, ухожу", далее - дефицит продуктов питания; на сцену выскакивает Бойко с воплем "Путин, введи !!!"
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