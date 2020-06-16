Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
"Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в тексті указу №228 / 2020 від 16 червня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Указом №227/2020 Зеленський звільнив Демченка з посади радника Президента України.
Руслан Демченко (15 липня 1965 року народження) - український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Працював Першим заступником Міністра закордонних справ України, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним Консулом України в Стамбулі.