Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в тексті указу №228 / 2020 від 16 червня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Указом №227/2020 Зеленський звільнив Демченка з посади радника Президента України.

Руслан Демченко (15 липня 1965 року народження) - український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Працював Першим заступником Міністра закордонних справ України, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним Консулом України в Стамбулі.

Також читайте: 90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура