Зростання економіки України очікується в четвертому кварталі 2020 року, - Петрашко
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства очікує відновлення зростання економіки України в жовтні-грудні 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава міністерства Ігор Петрашко під час пресконференції.
"На третій квартал очікуємо відновлення торгівлі, виробництва і на четвертий - очікуємо вже зростання", - зазначив міністр.
За словами Петрашка, водночас такий прогноз передбачає, що кількість хворих на COVID-19 суттєво не збільшуватиметься.