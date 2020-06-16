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Зростання економіки України очікується в четвертому кварталі 2020 року, - Петрашко

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Зростання економіки України очікується в четвертому кварталі 2020 року, - Петрашко
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства очікує відновлення зростання економіки України в жовтні-грудні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава міністерства Ігор Петрашко під час пресконференції.

"На третій квартал очікуємо відновлення торгівлі, виробництва і на четвертий - очікуємо вже зростання", - зазначив міністр.

За словами Петрашка, водночас такий прогноз передбачає, що кількість хворих на COVID-19 суттєво не збільшуватиметься.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Нестор Махно 68a3e8df
    Завтра будет лучше чем вчера --- слова Петрашко, музычка похоронная.
  • Огусто
    Дурник думкою багатіє.
  • Максим Атаманюк 044e8751
    зебилы уничтожили экономику.
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