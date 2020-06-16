Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова

Шевченківський районний суд Києва 30 червня розгляне позов президента України Володимира Зеленського до художника, ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Суть позову - "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Засідання суду призначено 30 червня на 13:30.

Згідно зі ст. 346 Кримінального кодексу України, погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі на адресу президента України та інших вищих посадових осіб держави, а також їхніх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

Також читайте: Пояркова звинувачують у погрозах Зеленському, - СБУ

Як повідомлялося, 9 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий" після висловлювань телеведучого Пояркова на адресу президента Зеленського.