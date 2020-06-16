Суд 19 червня розгляне порушення Зеленським карантину в кафе в Хмельницькому: президенту загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн
Інформація про засідання з'явилася на сайті Хмельницького міського районного суду, передає Цензор.НЕТ.
Зеленського можуть притягнути до відповідальності за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.
Як посадовій особі, президенту загрожує від 2000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 000 до 170 000 грн.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.
Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.
Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121
В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.