ВР підтримала закон про створення Національного органу інтелектуальної власності

Парламент 16 червня ухвалив у другому читанні законопроєкт, що передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ).

Згідно з даними сайту Верховної Ради, законопроєкт підтримали 245 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

НОІВ стане юридичною особою публічного права, належатиме до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зазначає hromadske.

Відомство формуватиме і реалізовуватиме державну політику у сфері інтелектуальної власності, а НОІВ - виконуватиме окремі публічні функції з реалізації державної політики.

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Так, орган видаватиме охоронні документи (патенти, свідоцтва) на об'єкти інтелектуальної власності.

Планується, що фінансування діяльності НОІВ буде здійснюватися за рахунок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зараз ці збори зараховуються до установ, що здійснюють розгляд та експертизу заявок, поданих для отримання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності.

Зазначається, що такий підхід до впровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності розроблений з урахуванням досвіду іноземних держав (зокрема, Німеччини, Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, Південної Кореї, Франції).