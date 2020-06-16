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Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт". ВIДЕО

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Двох правоохоронців, які побили лежачого чоловіка під час затримання під Шевченківським судом, відсторонили від роботи на час службового розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефіре телеканалу Еспресо сказав глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Крім того, він розповів, що причиною затримання став спровокований організаторами акції конфлікт.

"Можу припустити, що організаторам цієї акції з політичних причин була невигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати своїми діями конфлікт. Невеликий. Він невеликий тому, що не було серйозних і важких наслідків. Їм не потрібна була мирна акція, їм потрібно було, як вони часто говорять, "подвіжувати"", - сказав Шевченко.

Також дивіться: На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами. ФОТОфакт

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    А в Кагарлыке менты просто заскучали после долгого воздержания...
  • Tierre
    Так это организаторы акции заставили ментов бить человека ногами?
  • Den Tar
    Спікер МВС Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції під Шевченківським судом: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт" - Цензор.НЕТ 7461
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