Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт". ВIДЕО
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Двох правоохоронців, які побили лежачого чоловіка під час затримання під Шевченківським судом, відсторонили від роботи на час службового розслідування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефіре телеканалу Еспресо сказав глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Крім того, він розповів, що причиною затримання став спровокований організаторами акції конфлікт.