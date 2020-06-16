Зеленський про примусову вакцинацію і тестування: Є обов'язок не шкодити здоров'ю інших

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням не допустити примусового тестування і вакцинації, яка набрала понад 25 000 підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку електронної петиції.

Зеленський зазначив, що основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян не лише піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших, а також проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

Глава держави уточнив, що, згідно із законодавством, стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи.

За його словами, обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників або подальшого поширення ними інфекційних хвороб.

"У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. У 2020 році світ зіштовхнувся із черговою глобальною загрозою - спалахом коронавірусу СОVID-19, запобігання поширенню якого нині залишається головним пріоритетом для всього світу", - зауважив президент.

"Беззаперечно, людство знову у своїй сучасній історії зіштовхнулося із вкрай небезпечною загрозою, яка змінила звичний спосіб життя кожної людини. У зв’язку із вищевикладеним мною запропоновано прем’єр-міністру України Д.А.Шмигалю вжити додаткових системних заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб", - додав Зеленський.

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Автор петиції, Сергій Гула, закликав Володимира Зеленського не допустити порушення законодавства через примусове тестування і вакцинацію.

"Чинне законодавство передбачає виключно згоду пацієнта на будь-яке медичне втручання. Тому просимо не допустити можливості примусового тестування або вакцинації громадян України, з огляду на ті чи інші карантинні заходи, забезпечивши їхнє природне право на особисту недоторканність і повагу до гідності особи", - писав автор.