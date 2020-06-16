Суд стосовно Мангера перенесли через клопотання про відвід судді

Захист підозрюваного у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.

Про це повідомив адвокат Дмитро Ільченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Було заявлено клопотання про відвід судді, який розглядає клопотання про запобіжний захід. Чомусь із 20 суддів суду 18 не брали участі в автоматичному розподілі справи", - сказав адвокат агентству у вівторок.

Він зазначив, що це може свідчити про заангажованість судді. До того ж, за його словами, цей самий суддя ухвалював рішення і про примусове доставлення Мангера до суду.

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Ільченко пояснив, що клопотання про відвід має розглянути інший суддя, на це процесуально відводиться максимум два дні.

"Що стосується самого Мангера, то він вільна людина, у нього наразі лише одне зобов'язання - з'являтися за повісткою до суду", - пояснив адвокат.

За його словами, Мангер перебуватиме у Києві в очікуванні продовження судового засідання.

Раніше в СБУ повідомили, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва до Печерського районного суду, де суддя о 15:00 розпочав розгляд клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.