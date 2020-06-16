Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП. ДОКУМЕНТ
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Кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів відкрила дисциплінарне провадження проти глави САП Назара Холодницького.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Холодницький, опублікувавши відповідні документи.
Зазначається, що скаргу на главу САП подав керівник Генеральної інспекції Сергій Лисаченко.
"У зв'язку з тим, що дисциплінарна скарга містить гриф "Для службового користування" пропоную Вам ознайомитися із зазначеною скаргою, попередньо погодивши місце і час ознайомлення", - йдеться в документі.
Крім того, 17 червня відбудеться засідання кадрової комісії, на якому буде розглядатися клопотання про відсторонення Холодницького від займаної посади до завершення дисциплінарного провадження.
"Ну що ж ... Може хоч завтра дізнаюся, в чому суть і чому все так секретно ...", - прокоментував події Холодницький.