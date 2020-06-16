ВАКС відсторонив від посади спійманого на хабарі в $50 тис. начальника слідчого управління ДФС Київщини
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У вівторок, 16 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади на 2 місяці начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають у ВАКС, правоохоронні органи затримали зазначену особу спільно з адвокатом за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $50 тис.
За ці кошти начальник слідчого управління ДФС обіцяв припинити кримінальне переслідування в кримінальному провадженні та не перешкоджати господарській діяльності Столичної ювелірної фабрики.
Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, було затримано начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області Олександра Чепеля.