"Чутки про те, що тепер всі місцеві бюджети знову "заженуть під район", - від лукавого", - Мінрегіонрозвитку

Більше ніякого розподілу місцевих бюджетів районом не буде. Бюджети всіх 1470 територіальних громад будуть на прямих міжбюджетних відносинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіонрозвитку.

"Жодні сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1470 територіальних громад, межі яких днями затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - йдеться в повідомленні.

"Більше ніякого втручання району у бюджети громад. В об’єднаних громадах вже мабуть дехто забув, як воно, щоразу випрошувати в району кошти, бо після об’єднання перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. А ті громади, які досі лишаються поза реформою, а таких близько 6,5 тисяч громад, можуть про таке тільки мріяти. І мрії, все-таки, збуваються, з огляду на те, що всі 1470 територіальних громад, межі яких нещодавно затвердив Уряд, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом з січня 2021 року. Чутки про те, що тепер всі місцеві бюджети знову "заженуть під район" – від лукавого", – прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

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Зазначається, що виходячи із законопроєкту, доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують. Районні бюджети пропонується виключити з системи горизонтального вирівнювання. Тобто, районні бюджети не будуть отримувати базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив адмінцентри і затвердив території 1470 територіальних громад.