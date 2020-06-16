Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовували 120-мм міномети, - ООС
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано у зведенні станом на 17.00.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм. Крім цього, агресор задіяв поблизу населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано у звіті.