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Запобіжний захід Порошенку обиратиме суддя Печерського суду Вовк, - адвокат

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Запобіжний захід Порошенку обиратиме суддя Печерського суду Вовк, - адвокат
Суддя Печерського суду Сергій Вовк у четвер, 18 червня, обиратиме запобіжний захід п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення, яке оприлюднили адвокати Порошенка.

"Клопотання розписано на суддю Вовка, що нас зовсім не дивує. Про суддю Вовка існує думка, яка циркулює серед юристів, що він пов'язаний з Офісом Президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він поновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання в силу низки причин виявилося розподілено на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало", - зазначив адвокат Новіков.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що в грудні 2019 року ухвалив рішення про заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко в СІЗО, а Яну Дугарь - під домашній арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка (оновлено)

Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    Ненависть у умному и успешному человеку,который пахал за десятерых, вытаскивая страну из ямы, вваливая сотнями миллионов свои деньгив оборону, старея и седея, пока вы вкусно жрали, спокойно спали и ездили в отпуск без визы.

    И ненавидели, ненавидели, ненавидели до тех пор, пока из вашей ненависти не вырос маленький зеленый человечек, смешной и провинциальный жлобик- гомункул, с вашей помощью ставший президентом самой большой страны Европы - и боящийся ответственности как огня.

    Вы выбрали в президенты вашу Ненависть.
  • Ivan Pidbujpata
    Ну раз вовк значить точно на пороха нічого немає
  • Дід Трохим
    По словам защитников пятого гаранта Конституции Украины, судебное заседание состоится в четверг 18 июня.
    Кроме того, стало известно время и место проведения заседания:
    Это случится в Печерском районном суде в 15:15.

    Игорь Головань заявил о готовности доказать в суде многочисленные фальсификации дел против экс-президента со стороны Венедиктовой.


    В то же время, Петр Порошенко явится в суд, несмотря на смерть и похороны отца: по словам Ильи Новикова, это принципиальная позиция бывшего президента страны.

    Отец 5-го президента Алексей Порошенко ушел из жизни через день после суда по делу о госизмене Виктора Януковича, где его сын выступал в роли свидетеля.
    (В этот день у отца Порошенко был день рождения)
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