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У Раді проходить співбесіда ще з одним кандидатом у міністри освіти - директоркою Київського ліцею бізнесу Паращенко

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У Раді проходить співбесіда ще з одним кандидатом у міністри освіти - директоркою Київського ліцею бізнесу Паращенко
Профільний комітет Верховної Ради проводить співбесіду з кандидатом на посаду міністра освіти і науки Людмилою Паращенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Очікується, що найближчим часом Паращенко представлять фракції "Слуга народу".

Людмила Паращенко керує Київським ліцеєм бізнесу. Паращенко - доктор наук із державного управління, кандидат педагогічних наук, магістр ділового адміністрування, співзасновниця приватного університету "КРОК". Викладає курси за освітнього менеджменту, освітньої політики та європейської інтеграції в Нацакадемії державного управління при президенті України і в університеті "КРОК".

Нагадаємо, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад. Зараз міністерство в статусі виконуючої обов'язки міністра очолює Любомира Мандзій.

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Топ коментарі

  • Серж Пир
    Пачти Парашенка Не пайдет. Молодой команде херостуков такое не нужно
  • Марк Ролевский
    При таком темпе "омосковления" и "обруссачивания" Украины фракцией "слуга народа" в ближайшие дни скорей всего будет подниматься вопрос об востановлении на должность министра образования Димку Табачника.
    https://censor.net/comments/locate/3202383/019214e2-6b61-70ec-875d-a3055dc0952f
  • мурчик f9673f04
    Боюсь откажут.бо призвыще похоже на Порошенко......
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