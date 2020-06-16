У Раді проходить співбесіда ще з одним кандидатом у міністри освіти - директоркою Київського ліцею бізнесу Паращенко
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Профільний комітет Верховної Ради проводить співбесіду з кандидатом на посаду міністра освіти і науки Людмилою Паращенко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Очікується, що найближчим часом Паращенко представлять фракції "Слуга народу".
Людмила Паращенко керує Київським ліцеєм бізнесу. Паращенко - доктор наук із державного управління, кандидат педагогічних наук, магістр ділового адміністрування, співзасновниця приватного університету "КРОК". Викладає курси за освітнього менеджменту, освітньої політики та європейської інтеграції в Нацакадемії державного управління при президенті України і в університеті "КРОК".
Нагадаємо, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад. Зараз міністерство в статусі виконуючої обов'язки міністра очолює Любомира Мандзій.