Наглядова рада "Укрзалізниці" неефективно бореться з корупцією, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) відзначає посилення загрози стійкому і безпечному функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури залізничної галузі через неефективну діяльність наглядової ради АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з питань організації та контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Про це йдеться в доповідній записці голови СБУ Івана Баканова від 7 квітня 2020 прем'єр-міністру Денису Шмигалю, текст якої має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

У записці, зокрема, зазначається, що встановлений наглядовою радою УЗ порядок контролю і регулювання діяльності правління компанії не дав належного економічного ефекту.

"Згідно з консолідованими звітами про виконання фінансових планів УЗ в 2018-2019 рр., не досягнуто планових показників майже за всіма видами діяльності, через що виконання планів капітальних інвестицій у 2018 році становило 67,5%, а за дев'ять місяців 2019 року - 58,6%. Сформована наглядова рада і встановлений нею впродовж 2018-2019 рр. порядок контролю за діяльністю правління товариства не сприяли поліпшенню фінансово-економічного становища АТ "Укрзалізниця", а тільки загострили існуючі проблеми функціонування суспільства", - сказано в тексті документа.

При цьому за результатами проведеної Державною аудиторською службою ревізії УЗ і її філій, були виявлені порушення фінансової дисципліни на суму 11,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, в січні 2020 року Наглядова рада УЗ створила комітет з питань антикорупції, його очолив член Наглядової ради Сергій Лещенко.

Крім того, в СБУ повідомляють, що скорочення належного фінансування першочергових потреб УЗ було пов'язано, зокрема, зі значним збільшенням фонду заробітної плати, який із 2016 року зріс з 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (насамперед це стосувалося керівників вищої та середньої ланки - спостережної ради, правління, керівників департаментів, регіональних філій). Члени наглядової ради УЗ за період 2018-2019 рр. отримали грошові виплати і премії на суму близько 50 млн грн за нібито "поліпшення фінансово-економічних показників суспільства".

Як повідомляли ЗМІ, зарплата члена Наглядової ради УЗ Лещенка встановлена ​​в розмірі 588 тис. грн на місяць.