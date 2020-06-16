Поширений препарат дексаметазон суттєво знижує смертність від коронавірусу, - дослідження вчених Оксфордського університету

У дослідженні, проведеному командою Оксфордського університету, близько 2000 пацієнтів із COVID-19 отримували дексаметазон, а понад 4000 - ні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

З'ясувалося, що у пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легенів, смертність у групі, що приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, - з 25% до 20%.

"Це єдиний на сьогодні препарат, який показав таке значне зниження смертності від коронавірусної хвороби", - стверджує керівник програми клінічних випробувань професор Пітер Хорб.

За оцінками дослідників, використання дексаметазону у Великій Британії могло б урятувати до 5000 осіб, померлих від COVID-19. А відносна дешевизна робить його доступним і для порівняно бідних країн.

Зазначається, що близько 19 із 20 пацієнтів із коронавірусом одужують без госпіталізації.

З тих, що потрапили до лікарень, більшість також одужує, але деяким може знадобитися кисень або штучна вентиляція легенів.

Схоже, що навіть пацієнтам із високим ризиком дексаметазон допомагає.

Згідно з інструкцією на сайті likicontrol.com.ua,, дексаметазон - напівсинтетичний гормон надниркових залоз (кортикостероїд) із глюкокортикоїдною активністю. Має протизапальну й імуносупресивну дію, а також впливає на енергетичний обмін, обмін глюкози і (через негативний зворотний зв'язок) на секрецію фактора активації гіпоталамуса і трофічного гормону аденогіпофіза. Механізм дії глюкокортикоїдів досі не повністю з'ясований.

Читайте також: Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено