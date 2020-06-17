ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів. Реклама

Останнім часом удача надзвичайно прихильна до фанатів найбільшої транснаціональної лотереї Європи.

За перші п'ять з половиною місяців 2020 року джекпот лотереї EuroMillions був зірваний 12 разів! Вже зовсім скоро, 3 липня, лотерея проведе супертираж з першим призом у €130 млн. Це шанс, який не можна втратити! Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете брати участь у цьому розіграші з України вже сьогодні!

Подія року - Супертираж Євромільйони

Європейські фанати лото регулярно грають у найбільшій лотереї континенту - EuroMillions. Лотерея проводить два тиражі на тиждень, джекпоти стартують із €17 млн. Але 2-3 рази на рік, коли лотерея проводить Супертираж, популярність лотереї зростає в рази, завдяки дев'ятизначному джекпоту. Наступного разу таке трапиться вже зовсім скоро: в п'ятницю, 3 липня, лотерея розіграє перший приз у €130 млн.

На сайті TheLotter.com запущено попередній продаж білетів для участі в Суперрозіграші Євромільйони. Купивши білети сьогодні, ви забезпечите собі участь у тиражі в п'ятницю 3 липня.

Як грати в Євромільйони?

Коли ви купуєте білет Євромільйони, вам в цілому потрібно вибрати 7 номерів із 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери "Lucky Star" від 1 до 10. Правила Суперрозіграшу ідентичні правилам звичайного тиражу. Єдина різниця - розмір джекпоту. Якщо і основні, і додаткові номери на вашому білеті збіглися з номерами, що випали в тиражі, джекпот ваш! А якщо вам вдасться зробити це в Супертиражі, який відбудеться 3 липня 2020 року, то ви отримаєте €130 мільйонів!

Як взяти участь у Супертиражі Євромільйони з України?

Ви зможете купувати білети Євромільйони онлайн, не відходячи від вашого комп'ютера, після завершення реєстрації на сайті theLotter.com. Просто оформіть замовлення на відповідній сторінці на сайті, і представник theLotter купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію у ваш рахунок. Оригінальний білет буде поміщений у сейф. Ми передамо вам білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред'явити його організаторам лотереї).

Шанс виграти €130 млн випадає не щодня. Не чекайте, поки ця неймовірна сума опиниться в чужій кишені! Забезпечте свою участь у Супертиражі Євромільйони, який відбудеться 3 липня, заздалегідь, білети онлайн на сайті theLotter.com вже у продажу! Бажаємо успіху!

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