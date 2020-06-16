Новини

Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США

1 96539
Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США
Україна все ще не відповідає мінімальним стандартам бюджетної прозорості, але досягла значного прогресу на шляху до прозорого і підзвітного бюджетування, завершивши перехід на міжнародні стандарти звітності.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США з Фіскальної прозорості, оприлюдненому 15 червня, пише Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

Звіт показує, наскільки уряди у світі надають доступ громадськості до повних і достовірних бюджетних документів і ліцензій на видобуток корисних копалин. У ньому наголошується, що 76 зі 141 уряду у світі відповідали мінімальним вимогам фіскальної прозорості. 14 із 65 урядів, які не відповідали цим вимогам, досягли значного прогресу.

У 2019 уряд України надав громадськості широкий і легкий доступ до даних бюджету та боргових зобов'язань, включно онлайн, сказано у звіті.

Серед чинників, які могли б іще більше поліпшити прозорість бюджету в Україні, у звіті відзначили проведення незалежного аудиту позабюджетних рахунків, видання та впровадження сучасного нормативного акту про контракти на видобуток корисних копалин.

Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США 01

Бюджетна прозорість спонукає до більшої підзвітності уряду, надаючи громадянам доступ до бюджетів, допомагаючи краще проінформувати суспільну дискусію, сказано в заяві Держдепу.

Читайте також: Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Who's Here
    В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете. В 2019 году это ещё при Порохе былоИсточник: https://censor.net/n3202398
  • Ali Hasan
    Зараз виявиться, що нема чого висвітлювати, бо грошей нема.🧐
  • Максим Бондаренко b802a304
    Так пусто в скарбничці. От світло вільно і проходить
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини