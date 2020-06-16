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Правоохоронці знайшли вкрадений телефон померлого волонтера Панича, у крадіжці підозрюється двірник лікарні, - прокуратура Києва

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Правоохоронці знайшли вкрадений телефон померлого волонтера Панича, у крадіжці підозрюється двірник лікарні, - прокуратура Києва
Київська місцева прокуратура № 9 повідомила про підозру 52-річному чоловіку за фактом вчинення крадіжки з приміщення однієї зі столичних лікарень. Мобільний телефон, який пропав у волонтера Панича, вилучено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті рідні виявили, що пропали гроші, телефон та документи волонтера. І звернулися із заявою в поліцію.

"У ході досудового розслідування, розпочатого за вказаним фактом, вдалося встановити причетність до злочину двірника цієї лікарні. Як виявилося, після смерті волонтера чоловік допомагав перевозити тіло померлого з інфекційного відділення до моргу. Побачивши на підвіконні палати мобільний телефон, зловмисник вирішив ним заволодіти", - говориться в повідомленні прокуратури.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

У межах досудового розслідування тривають заходи із встановлення всіх обставин вчинення правопорушення та осіб, які також можуть бути причетними до його вчинення.

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    О! крайнего уже нашли!
  • Борис Козлов 6516a265
    Это показатель конечно. Дворник имел доступ в палату с больным, у которого было подозрение на вирус. Могли бы не позориться и сказать что вещи скушали мыши.
    Стебанов обязан приехать туда и сказать:
  • Гена Крокодил fc8e26e2
    так не просто в палату а в реанимацию прямо с метлой .
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