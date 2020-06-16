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"Слуга народу" Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували

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"Слуга народу" Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували
У Службі безпеки України не підтвердили інформацію нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського про виявлення пристроїв для прослуховування в кабінеті голови СБУ Івана Баканова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У керівника СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючі пристрої. Також ще один пристрій виявлено в автомобілі його дружини", - заявив сьогодні в Facebook Дубінський.

Слуга народу Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували 01

"Не підтверджуємо цю інформацію", - сказали у відомстві.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
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  • olele
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  • Энтони Вильямс
    "Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли - Цензор.НЕТ 9382
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