Найманці РФ сьому добу блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", - пресцентр ОС

Найманці РФ далі саботують роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьому добу поспіль російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області перетнути лінію розмежування у будь-яку зі сторін. КПВВ "Мар’їнка" з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок досі не функціонує", - говорится в сообщении.

У Луганській області КПВВ "Станиця Луганська" пропускає громадян з перебоями. Вчора російські найманці повністю заблокували роботу цього пішого переходу не пропускаючи людей ані до підконтрольної Уряду території України, ані у зворотному напрямку.

Сьогодні, 16 червня, контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" працював з 7.00 до 18.00. За цей час лінію розмежування в обидві сторони перетнуло 155 громадян. Ще 2 людей окупаційні адміністрації не пропустили на непідконтрольну українській владі частину Донбасу.

У пресцентрі ОС зауважують, що ніякої гарантії успішного перетину лінії розмежування немає, бо загарбники при наданні дозволу на перетин лінії розмежування керуються так званими "списками бажаних осіб". Спроби вільного переміщення людей в обох напрямках час від часу блокуються російськими найманцями.

Зокрема, починаючи з 10 червня через контрольний пункт "Станиця Луганська" окупанти не пропустили 30 осіб. При цьому охочих перетнути лінію розмежування були сотні людей. Нагальні соціально-побутові проблеми людей вперто ігноруються окупантами.

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