Ситуація в енергетиці - це банкрутство багатьох чиновників, які рулять у спайці з олігархами, - ексначальник департаменту Міненерговугілля Бно-Айріян
Про це у Facebook написав написав колишній начальник управління та департаменту Міненерговугілля, а також ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.
"Сказати, що це - дно, нічого не сказати. Скоро докотимося до того, що співробітникам "Енергоатому" зарплату електроенергією видавати будуть. Те, що ми бачимо, - це абсолютне банкрутство багатьох державних чиновників, які в спайці з олігархами рулили і рулять в енергетиці та енергетикою за останні кілька років. І які довели вже до реального банкрутства одне з найскладніших, найнебезпечніших, але високотехнологічних підприємств країни", - заявив він.
Бно-Айріян констатував, що їм "нічого за це не буде".
"І щось мені підказує інтуїція, що дно, на жаль, не пробито - не виключений вже реальний сценарій технологічних порушень у роботі всієї системи. Якщо і далі триватиме той хаос, який зараз панує в паливно-енергетичному комплексі країни", - прогнозує ексчиновник.
До посту він доклав скріншот новини про те, що "Енергоатом" взяв кредит для виплати зарплат. Прокоментував таким чином: "Якби мені сказали в далекому 2016 році, коли в Міненерго ми написали новий і прогресивний законопроєкт про ринок електричної енергії, що через 4 роки я побачу ось цю новину, я б, напевно, не повірив".