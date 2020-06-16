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Онлайн-порностудію з місячним оборотом у півмільйона гривень викрили поліцейські в Дніпрі

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Онлайн-порностудію з місячним оборотом у півмільйона гривень викрили поліцейські в Дніпрі
Одночасно в порностудії могли працювати вісім дівчат, які через різні сайти в режимі онлайн здійснювали відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області,16 червня співробітники Управління у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП спільно зі слідчими і поліцейськими полку поліції особливого призначення провели обшук в орендованій квартирі, обладнаній під порностудію.

Під час обшуків поліцейські вилучили 9 системних блоків, 8 моніторів, 8 вебкамер та інші речові докази. Також у квартирі перебували 3 вебмоделі.

Поліцейські встановили, що для роботи в студії організатор підбирав дівчат-моделей через оголошення в мережі інтернет. За виготовлення відеоконтенту порнографічного змісту і його трансляцію в режимі реального часу організатори і вебмоделі отримували від відвідувачів сайту грошову винагороду.

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Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Топ коментарі

  • DARK SIDE 35611cd8
    Почему в Украине не легализовано все??? нужно легализовать порно, бордели, и траву!!! Пусть мусора ищут настоящих преступников, а не такую хрень!
    https://censor.net/comments/locate/3202430/019214e2-5675-73bf-82e9-730c5c96562c
  • Eugeniusz 1
    Бери выше! Он говорил что Украина это проститутка!
  • Who's Here
    А когда арестуют президента который говорил что украинки это проститутки ?
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