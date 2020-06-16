Суд залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради Мунтяну

Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну. Раніше Мунтяна відсторонили від посади у зв'язку з підозрою в отриманні хабаря в розмірі 180 000 доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що слідча суддя ВАКС відхилила клопотання сторони захисту голови Чернівецької облради про зміну запобіжного заходу. Захист просив дозволити Мунтяну спілкуватися зі своїм першим заступником із питань, які перебувають на розгляді облради і не пов'язані з цією кримінальною справою.

"Сьогодні, 16 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без змін клопотання про зміну запобіжного заходу голові Чернівецької обласної ради. Воно надійшло від адвоката, однак, за твердженням прокурора, адвокат подав клопотання раніше, ніж це передбачено КПК (30 днів)", - повідомили в суді.

Таким чином, суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави, а також заборону на виконання посадових обов'язків Мунтяном.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабаря за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він у липні 2019 вимагав за це 400 000 доларів. Упродовж серпня-жовтня 2019 правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабаря в розмірі 180 000 доларів.

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