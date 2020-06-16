Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "BBC News Україна" його прессекретарка Юлія Мендель.
У разі необхідності Зеленський працюватиме з дому, але поки такої необхідності немає, сказала вона.
За словами прессекретаря, деякі функції глава держави може виконувати тільки з Офісу президента. Наприклад, вести переговори з лідерами інших держав або вирішувати питання, які потребують спеціального зв'язку.
"Президент почувається абсолютно здоровим. Переживає за свою дружину", - зазначила Мендель.
Прессекретарка президента сказала, що зараз опрацьовують "різні варіанти допомоги" на випадок, якщо президент заразиться коронавірусом.
"Розглядаються різні варіанти допомоги, якщо у президента України раптом буде позитивний результат. Діятимемо за тими механізмами, які прописані протоколом, будемо повідомляти населенню", - сказала Мендель.
За її словами, тестування на коронавірус регулярно проходять і співробітники Офісу президента.
12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська здала позитивний тест на коронавірус. В Офісі президента тоді повідомили, що вона почувається добре, симптомів хвороби у першої леді не було. Але 16 червня Офіс президента повідомив про госпіталізацію Зеленської - у неї діагностували двосторонню полісегментарну пневмонію.
Через зараження дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи. В Офісі президента повідомили, що глава держави найближчим часом не проводитиме особистих зустрічей, всі наради переведено в онлайн-режим.