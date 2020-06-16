Новини

Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель

8 862219
Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель
Президент України Володимир Зеленський і далі працює з офісу на Банковій, йому щодня роблять тести на коронавірус - всі вони були негативними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "BBC News Україна" його прессекретарка Юлія Мендель.

У разі необхідності Зеленський працюватиме з дому, але поки такої необхідності немає, сказала вона.

За словами прессекретаря, деякі функції глава держави може виконувати тільки з Офісу президента. Наприклад, вести переговори з лідерами інших держав або вирішувати питання, які потребують спеціального зв'язку.

"Президент почувається абсолютно здоровим. Переживає за свою дружину", - зазначила Мендель.

Прессекретарка президента сказала, що зараз опрацьовують "різні варіанти допомоги" на випадок, якщо президент заразиться коронавірусом.

Читайте також: Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

"Розглядаються різні варіанти допомоги, якщо у президента України раптом буде позитивний результат. Діятимемо за тими механізмами, які прописані протоколом, будемо повідомляти населенню", - сказала Мендель.

За її словами, тестування на коронавірус регулярно проходять і співробітники Офісу президента.

12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська здала позитивний тест на коронавірус. В Офісі президента тоді повідомили, що вона почувається добре, симптомів хвороби у першої леді не було. Але 16 червня Офіс президента повідомив про госпіталізацію Зеленської - у неї діагностували двосторонню полісегментарну пневмонію.

Через зараження дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи. В Офісі президента повідомили, що глава держави найближчим часом не проводитиме особистих зустрічей, всі наради переведено в онлайн-режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Хрень это пиарская и лживая от Шиферов!

    Трюдо и Борис сидели с женами на карантине, а этот в офисе с менделями развлекается
  • саша паламарчук
    Ну от не бреши Йулійа, він боявся аналізи здавати ще перед зустріччю з Порошенком, а тут почав.....А може його хтось налякав?
  • Лариса fb3d953c
    Да кому легче от того, что это тупое каждый день ходит на работу? Что оно хорошего там делает? Ну разве что подписывает то, что ему подсунут под нос и тыкнут где подписать. На большее у него ума нет.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини