Киянин погрожував підірвати будинок, відкривши газ у своїй квартирі, - Нацполіція. ФОТО

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерховий будинок, відкривши газ у своїй квартирі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його син погрожує підірвати будинок, напустивши у квартирі газу. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники та аварійна бригада "Київгазу". Квартира розташована на третьому поверсі багатоповерхівки. З квартир будинку поліцейські негайно евакуювали усіх мешканців, а саме приміщення працівники профільних служб відключили від енерго- та газопостачання", - говориться в повідомленні.

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Поліціейські встановили, що син заявника на кухні квартири відкрив всі газові конфорки. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, правопорушник, 1978 р.н., пояснити свої дії чітко не зміг. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин події.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.