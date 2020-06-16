ЄБРР фінансуватиме реконструкцію траси Київ-Одеса та об'їзну Львова, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у режимі відеоконференції переговори з керівництвом Європейського банку реконструкції і розвитку, де обговорювалися можливості вкладення іноземних інвестицій в будівництво українських доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Віцепрезидент ЄБРР Алан Пію підкреслив, що Україна - серед пріоритетів Європейського банку реконструкції і розвитку, і ЄБРР готовий реалізувати разом з Україною низку проєктів у сфері дорожнього будівництва.

"Як уточнив віцепрезидент ЄБРР, йдеться про реконструкцію магістралі Київ-Одеса і будівництво об'їзної дороги Львова. Також, за його словами, ЄБРР починає розглядати надання позик українським областям для будівництва доріг регіонального значення, починаючи з Дніпра і Херсона", - сказано в повідомленні, на "Урядовому порталі" у вівторок ввечері.

Прем'єр міністр України зазначив, що Україна шукає варіанти розвитку дорожньої інфраструктури в регіонах та співробітництво з ЄБРР є для уряду одним із пріоритетів.

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"Від пілотного проєкту ми будемо готові дуже швидко перейти до фінансування у всіх областях", - підкреслив він.

Шмигаль подякував ЄБРР за послідовну підтримку України і зазначив, що ЄБРР "був і залишається найбільшим інституційним інвестором в економіку України".

"Ми звичайно ж хочемо і прагнемо досягти річних обсягів інвестицій ЄБРР в Україні на рівні 1 млрд євро. Мета проєктів, що фінансуються Банком, повністю відповідає вимогам національної економіки та євроінтеграційної стратегії України", - підсумував Шмигаль.

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