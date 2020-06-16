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Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції

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Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції
Президент США Дональд Трамп 16 червня підписав указ про реформу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Документ передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських, а також розширення програм у галузі охорони психічного здоров'я. Крім того, буде створена база даних правоохоронців, на яких скаржилися через застосування сили.

Оприлюднений указ окремо звертає увагу на "випадки порушень з боку поліції" в афроамериканських громадах.

Виступаючи у вівторок у Рожевому саду Білого дому, Трамп назвав імена присутніх на церемонії родичів осіб, які загинули в зіткненнях і поліцією. Водночас він представив присутнім керівників правоохоронних органів.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стівен Герман, Трамп заявив, що нові стандарти поведінки правоохоронців у США "будуть настільки високими і міцними, які тільки є на Землі".

Він підкреслив, що американське суспільство має підтримувати відважних чоловіків і жінок, які служать у поліції, зазначивши водночас необхідність підзвітності поліції суспільству і важливість підвищення її професіоналізму і моральних стандартів.

"Без поліції буде хаос", - заявив президент США.

Трамп зазначив, що рішуче виступає проти пропозицій про позбавлення департаментів поліції фінансування.

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Президент США також згадав випадки насильства, погроми під час протестів, а також ситуацію в Сіетлі, де кілька кварталів міста перебувають під контролем самопроголошеного "автономного" утворення. Поліція в місті самоусунулася від ситуації.

"Не буде більше мародерства і підпалів і покарання затриманих буде дуже серйозним", - зазначив Трамп.

"Закон і порядок мають надалі відновлюватися по всій країні і ваш федеральний уряд готовий, хоче і може допомогти, - заявив президент США. - Ми хочемо допомогти в Сіетлі".

Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.

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Топ коментарі

  • Vedana


    Не хочуть мириканці мене слухати ...
    Якщо ви у своєму лицемірстві і "почутті провини" перед кожною кримінальною наволоччю, яке ви тупо і маразматично нав*язуєте нормальним людям і ширше - суспільству, дйшли до такого безумства, що мили / лизали взуття / ноги неграм, я вам пропоную нормальний варіант: відтепер жодних змішаних екіпажів.
    Білі копи з білими, чорні з чорними і т.п. Приходить виклик на 911, оператор мусить спитати, хто скоює злочин, чорний ? вперед - на затримання їде чорний екіпаж. І хай там давить, стріляє собі подібних на здоров*я. І все бидло тоді мовчатиме.
    Враховуючи статистику злочинів, то чорних копів по Штатах має бути процентів 80%.

    "Дякуючи" нашому дурачку Трюдо, який теж на коліна бухкався і талдичить, як папуга, про systemic racism (квебекський прем*єр сказав, що в Квебеку нема, хоч вони тут його і полоскали після цього), так от, наші "святі", кількість яких у Канаді складає 2,9% накалякали петицію про скидання пам*ятників. Є в нас престижний університет, наприклад, McGill University (я там теж вчилася), то ці "діячі" тепер ВИМАГАЮТЬ знести пам*ятнику Джеймсу МакҐіллу, який стоїть на території кампусу, бо він мав рабів. ... І ці black "генії" заявляють, що це - лише перший крокю
    ... вулицю одну ще раніше на їхні "вимоги" перейменували ... Народ місцевий в коментах шаленіє, що це така Trudeau's Canada і відправляє цих =вимагачів і переписувачів історії= вчитися у своїх університетах у своїх країнах.
    Дожилися, блін. Просто бракує слів.
  • Ksenia VB
    Нам теж потрібно спочатку починати реформування поліції.
  • Eck Ruvyshraj
    Вчора по CTV показували про того чорного з Атланти, але кадр де він стреляє тейзером в поліцію спецільно вирізали. Щоб складалося враження ніби білі чорного нізащо розстріляли. Отакі нео-марксистскі новини, яким вірить 28% місцевих дебілів.
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