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Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму

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Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму
Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів окупованого Криму.

Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької паспортизації, що є елементом репресивної політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є "навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України". Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.

"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації та заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться у зверненні постпреда до генсека ООН.

Як наголошує Кислиця в листі, Україна зберігає рішучість захищати права й інтереси власних громадян, які проживають в тимчасово окупованому Криму. Водночас, українська сторона звернулася до генсека ООН з проханням відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.

"Ми сподіваємось, що послідовна увага до цих протиправних дій Російської Федерації та їх негативних наслідків для реалізації прав жителів тимчасово окупованого півострова буде представлена разом з відповідними рекомендаціями у ваших спеціалізованих тематичних доповідях щодо Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - підкреслюється в листі українського посла генеральному секретарю ООН.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Та і на донбасі всіх окацапили.
  • Al Be
    давайте начистоту... крысы не идентифицировали себя как украинцы. Отсюда и эта никчемная автономия, кордон на Сиваше с экологическими сборами, непонятный статус севастополя, кацапский флот, наплыв лаптей в сезон и радость крыс по поводу оплаты картонных ночлежек *******... много индикаторов. Поэтому крысы были потенциально готовы к такому повороту событий.
    С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
    Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
  • Andy Jumeirach
    Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2083
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