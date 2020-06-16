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Іспанська телерадіокомпанія RTVE виправила позначення на своїй карті українського Криму, - Джапарова

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На карті поширення коронавірусу у світі іспанська телерадіокомпанія RTVE позначила окупований Крим російською територією. Після звернення Міністерства закордонних справ України помилку виправили.

Про це в Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

Іспанська телерадіокомпанія RTVE виправила позначення на своїй карті українського Криму, - Джапарова 01

Нагадаємо, іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо розповсюдження коронавірусної інфекції у світі, на якій карта України відображена без окупованого Криму, а півострів позначено частиною Росії.

Читайте також: Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Значить, бабло «Газпрома» - коту під хвіст.
  • Andy Jumeirach
    Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова - Цензор.НЕТ 3050
  • Andy Jumeirach
    двугорбый крысманин -
    «корабль степи»
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