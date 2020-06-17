Підстав для перенесення ЗНО немає. З 25 червня починаємо плановий процес, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підстав для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Про це прем'єр-міністр заявив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень поки немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив прем'єр.

За його словами, показники, за яких переноситиметься ЗНО зрозумілі. Це понад 60 активних хворих на 100 тис. населення в середньому по Україні і понад 50% областей, де перевищуються три загальнонаціональні показники - кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, більш ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях і охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО", - підсумував Шмигаль.

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