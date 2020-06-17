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Денісова заявила, що у в’язницях поліпшується ситуація з коронавірусом

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Денісова заявила, що у в’язницях поліпшується ситуація з коронавірусом
Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила про поліпшення ситуації з безпекою в місцях несвободи щодо дотримання правил захисту від коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це омбудсмен повідомила в ефірі телеканалу "Рада".

"Ситуація покращилася стосовно цього. Коли ми починали робити на початку квітня перші візити, місця несвободи, насамперед я маю на увазі слідчі ізолятори, колонії для виконання покарань - були майже не забезпечені ані масками, ані рукавичками, іншими засобами індивідуального захисту", - зазначила вона.

Денісова зауважила, що Офіс Уповноваженого щодня проводив моніторингові візити без попереджень до місць несвободи по всій країні.

"Треба сказати, що ситуація покращується і, гадаю, що той контроль, який здійснюється Уповноваженим у межах національного превентивного механізму, надає нам можливість говорити, що все-таки немає такого розповсюдження коронавірусу в нас", - додала омбудсмен.

Водночас Денісова зауважила, що в геріатричних установах та психіатричних лікарнях і дитячих закладах продовжують фіксувати випадки захворювання, а тому вона щодня тримає цю ситуацію на контролі.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Дед Киля Азиров совсем уху ел - зовет на Банковую на поддержку педофила шария

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    https://twitter.com/AzarovNikolay_ Nikolay Azarov

    Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!

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  • Светлана Науменко
    Рух Ветеранів України: "Шарій - ворог України. Всі послідовники його партії - вороги України. Завтра проросійська наволоч зповзається в Києві о 10й ранку. Ми запрошуємо усіх завтра прийти на Майдан о 9:30 та дати відсіч проросійським силам і показати їх, що Київ - це Україна".

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