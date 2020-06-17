Між Індією та Китаєм в прикордонному районі Гімалаїв стався військовий конфлікт - загинуло декілька солдатів

Щонайменше 20 індійських військовослужбовців були вбиті під час зіткнення з китайськими військами в прикордонних західних Гімалаях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявили індійські чиновники.

Спочатку індійська армія заявила, що троє її солдатів були вбиті, додавши, що обидві сторони зазнали втрат. Однак пізніше чиновники заявили, що померли ще кілька важко поранених військовослужбовців.

Цей інцидент став першим смертельним зіткненням у прикордонному районі протягом останніх 45 років.

Міністерство закордонних справ Індії звинуватило Китай у порушенні досягнутої минулого тижня угоди про дотримання лінії фактичного контролю (LAC) в долині Галван.

Згідно з індійською заявою, "запекле вороже зіткнення відбулося внаслідок спроби китайської сторони в односторонньому порядку змінити наявні там кордони".

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Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетині кордону з китайською стороною.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Індія в понеділок двічі перетинала кордон, "провокуючи і нападаючи на китайських військовослужбовців, що призвело до серйозної фізичної конфронтації між прикордонними військами з обох сторін".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що "індійські солдати були побиті до смерті", але від військових не було жодного підтвердження.

Зазначимо, що лінія фактичного контролю в долині Галван насправді погано розмежована. Наявність річок, озер і снігових покривів означає, що лінія може змінитися. Солдати з обрх сторін представляють дві найбільші армії світу.

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