Лідери Євросоюзу на саміті 19 червня обговорять питання реалізації Мінських угод
2 08138
Лідери країн Європейського Союзу на саміті 19 червня розглянуть питання реалізації Мінських угод.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в листі-запрошенні на офіційному сайті Ради ЄС.
"Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в запрошенні.
Загалом центральними темами саміту за участю всіх 27 країн-членів ЄС в онлайн-режимі стануть "Багаторічні фінансові рамки" та "План відновлення економіки ЄС".
Нагадаємо, українська сторона відмовилася обговорювати політичну частину Комплексу заходів з виконання Мінських угод з представниками так званих "Л/ДНР". На думку РФ, українська влада фактично вийшла з Мінського процесу.