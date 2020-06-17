Лідери Євросоюзу на саміті 19 червня обговорять питання реалізації Мінських угод

Лідери країн Європейського Союзу на саміті 19 червня розглянуть питання реалізації Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в листі-запрошенні на офіційному сайті Ради ЄС.

"Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в запрошенні.

Загалом центральними темами саміту за участю всіх 27 країн-членів ЄС в онлайн-режимі стануть "Багаторічні фінансові рамки" та "План відновлення економіки ЄС".

Нагадаємо, українська сторона відмовилася обговорювати політичну частину Комплексу заходів з виконання Мінських угод з представниками так званих "Л/ДНР". На думку РФ, українська влада фактично вийшла з Мінського процесу.

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