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Лідери Євросоюзу на саміті 19 червня обговорять питання реалізації Мінських угод

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Лідери Євросоюзу на саміті 19 червня обговорять питання реалізації Мінських угод
Лідери країн Європейського Союзу на саміті 19 червня розглянуть питання реалізації Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в листі-запрошенні на офіційному сайті Ради ЄС.

"Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в запрошенні.

Загалом центральними темами саміту за участю всіх 27 країн-членів ЄС в онлайн-режимі стануть "Багаторічні фінансові рамки" та "План відновлення економіки ЄС".

Нагадаємо, українська сторона відмовилася обговорювати політичну частину Комплексу заходів з виконання Мінських угод з представниками так званих "Л/ДНР". На думку РФ, українська влада фактично вийшла з Мінського процесу.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ali Hasan
    І що з того? Вам десятки разів казали для чого тоді написали мінські угоди. Виконувати їх порушуючи порядок і Конституцію України ніхто не збирався.
  • Ali Hasan
    Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации.

    Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

    Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

    Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.

    По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

    Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

    Продолжается досудебное следствие.

    Источник: censor.net.ua
  • Lvbnhj
    Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений - Цензор.НЕТ 5270
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