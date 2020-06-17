Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, один український воїн зазнав бойової травми, ліквідовано найманця РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120- і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новозванівки ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 122-мм калібру. Свою артилерію окупанти розмістили на західній околиці Алмазного, неподалік будинків цивільних мешканців.

Біля Кримського російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Новоолександрівки противник задіяв 82-мм міномети, а поруч з Оріховим – автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки збройні формування РФ двічі вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українських захисників Мар’їнки ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.



Поблизу Пищевика загарбники застосували міномети 82-мм калібру, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник зазнав бойового травмування", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від українських підрозділів, противник припинив обстріли.



За даними розвідки, 16 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.



Від початку поточної доби російські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів оборонні укріплення на підступах до Оріхового. По захисниках Луганського найманці задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



"Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.



За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - повідомили в пресцентрі ОС.



