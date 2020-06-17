Система автофіксації зареєструвала "перегони" на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди. ФОТО

Система автофіксації порушень ПДР зафіксувала двох водіїв, які рухалися з високою швидкістю автодорогою М03 Київ-Харків-Довжанський з різницею в 2 секунди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції у Facebook.

Так, 15 червня "найбільшою швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи держномеру - AX110*** . Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год., швидкість іншого була - 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ - Харків-Довжанський з різницею у 2 секунди. Дозволена швидкість на цій ділянці - 110 км/год.".

Також камери автофіксації зареєстрували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/ч.

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Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 із номерним знаком СВ985***. Він порушував швидкісний режим 8 разів.



Фото: патрульна поліція