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Система автофіксації зареєструвала "перегони" на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди. ФОТО

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Система автофіксації порушень ПДР зафіксувала двох водіїв, які рухалися з високою швидкістю автодорогою М03 Київ-Харків-Довжанський з різницею в 2 секунди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції у Facebook.

Так, 15 червня "найбільшою швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи держномеру - AX110*** . Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год., швидкість іншого була - 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ - Харків-Довжанський з різницею у 2 секунди. Дозволена швидкість на цій ділянці - 110 км/год.".

Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 01

Також камери автофіксації зареєстрували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/ч.

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Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 02

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 із номерним знаком СВ985***. Він порушував швидкісний режим 8 разів.

Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 03
Фото: патрульна поліція

Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 04

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Это шоб со снайперки не попали. Мертветчуковская ссыкливая свора, видать. Или Бубочкина.
  • Olexa Pluzh
    Елітне бидло(((
  • orksbaltazar baltazar
    Я вчера на трассе Харьков - Должанский ехал 120 под знаком 50 и обонял под знаком Обгон Запрещен, потому что впереди полз выпердок на ГАЗ 53, а ипучий Ленур закрыл 2 полосы трассы от Полтавы до Красногоровки. Из нормального европейского автобана сделали совковое 2 полосное "шоссе". Это точно отражает суть зельцевских "реформ" в Украине.
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