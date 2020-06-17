80 населених пунктів у 5 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
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Через ускладнення погодних умов станом на ранок середи знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
"У ніч із 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 46, Київська – 16 та Черкаська – 11, Кіровоградська – 4 та Дніпропетровська – 3", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.