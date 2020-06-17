Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд до України. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу й акторку Катерину Варнаву, яка відвідувала окупований Крим.

Наказ підписала на той час глава Мінкульту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Оновити список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву", - йдеться в указі.

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У травні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна. У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.





