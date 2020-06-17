На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.
За даними ЦГЗ, 87 269 осіб перебувають під наглядом медиків. У 2019 році проліковано 7302 людини з гепатитом С.
Станом на цей же період зафіксовано 1848 нових випадків вірусного гепатиту В (ВГВ). 23 631 особа перебуває під наглядом. Минулого року проліковано 1829 людей.
Всього ж, за оцінками, 1 342 418 українців інфіковані ВГС та 559 341 - ВГВ.
Вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту С не існує. Гепатит В наразі невиліковний, у той час як гепатит С виліковний.
Станом на 1 травня цього року від вірусного гепатиту В вакциновано 60 627 дітей віком до року, що становить 19,5% від планових щеплень.
Нагадаймо, гепатит - це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.
Гепатити B і C - два основні типи вірусного гепатиту, які можуть викликати цироз та гепатоцеллюлярную карциному.
ВГВ і ВГС є причиною 96% всіх випадків смертей, зумовлених гепатитами. Згідно з даними ВООЗ, близько 325 млн людей у світі живуть із хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.