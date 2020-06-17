Джонсон заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу: "Шанси померти від COVID-19 були значно знижені"
Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Під час випробування препарату дексаметазон знизилася смертність серед тих, хто перебував на ШВЛ, - приблизно на третину порівняно з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.
Борис Джонсон сказав, що "шанси померти від COVID-19 були значно знижені цим лікуванням".
Він заявив, що пишається командою британських учених, яка провела "перше надійне клінічне випробування" щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу, і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.
Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.
"Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплива річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але й у тому, що він може працювати в усьому світі", - сказав він на пресконференції.
"Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку" – заявив Джонсон.
На цей момент кількість жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, хворих - до 300 тисяч.