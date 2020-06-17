Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 155 нових випадків. Загалом 3227 інфікованих
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5475 осіб, госпіталізовані - 894, на амбулаторному лікуванні - 4581 особа, виписані - 712 осіб. Зараз у лікарні перебуває 182 особи, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 558 ПЛР-тестів, з яких 155 - позитивні.
У 8-й міській лікарні станом на ранок перебувають 54 пацієнти, а в 1-й міській лікарні - 62 пацієнти.
За добу зареєстровано новий летальний випадок - померла жінка в інфекційній лікарні, у якої було діагностовано коронавірусну інфекцію.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 32 476 інфікованих.