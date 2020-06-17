В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

Станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

В Україні зафіксували 758 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищим показником було 753 хворих 13 червня, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Напередодні повідомлялося про 666 нових випадків захворювання на COVID-19.

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За добу помер 31 пацієнт (добою раніше - 11), загалом - 943. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії, до цього антирекорд був 23 летальні випадки за добу 10 червня. Найбільше за добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (9), Закарпатській (4) та Рівненській (3) областях.

За останню добу одужали 415 осіб (добою раніше - 275), загалом - 14 943.

Всього в Україні зараз хворіють 17 348 осіб, що на 312 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (155), Закарпатській (82), Чернівецькій (69), Харківській (57) та Волинській (55) областях.

У Херсонській і Донецькій областях нових випадків COVID-19 не виявили.











