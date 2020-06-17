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За добу на COVID-19 в Україні захворіли 43 дитини і 50 медиків, загалом 2 445 дітей і 5 650 медпрацівників, - Степанов

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За добу на COVID-19 в Україні захворіли 43 дитини і 50 медиків, загалом 2 445 дітей і 5 650 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії на коронавірусну інфекцію захворіли 2 445 дітей і 5 650 медичних працівників в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 758 осіб. З них 43 дитини, а також 50 медпрацівників", - заявив міністр.

Було госпіталізовано 175 осіб, а також зафіксовано 31 летальний випадок. У той же час одужали 415 пацієнтів.

"За весь час пандемії захворіли 33 234 особи. З них 2 445 дітей, а також 5 650 медичних працівників. При цьому всього одужали 14 943 людини, а летальних випадків - 943", - додав Степанов.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Борис Козлов 6516a265
    Стебанов, а вы специально карантин ввели на минимуме "пандемии"?

    https://site.ua/markgordienko1968/29069-kitay-nachal-novuyu-mirovuyu-voynu-i-vyigryvaet-a-my-etogo-daje-ne-zamechaem/

    ибо выглядит так что по команде делаете
  • As As ed2896ce
    У меня впечатление,что у нас не правительство, а какой-то филиал НИИ вирусологии...
  • Владимир fd08a616
    Эх,тяжёлая работа у этого брифингиста...
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