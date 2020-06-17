За добу на COVID-19 в Україні захворіли 43 дитини і 50 медиків, загалом 2 445 дітей і 5 650 медпрацівників, - Степанов
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За весь час пандемії на коронавірусну інфекцію захворіли 2 445 дітей і 5 650 медичних працівників в Україні.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 758 осіб. З них 43 дитини, а також 50 медпрацівників", - заявив міністр.
Було госпіталізовано 175 осіб, а також зафіксовано 31 летальний випадок. У той же час одужали 415 пацієнтів.
"За весь час пандемії захворіли 33 234 особи. З них 2 445 дітей, а також 5 650 медичних працівників. При цьому всього одужали 14 943 людини, а летальних випадків - 943", - додав Степанов.