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Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу, - Степанов

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Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу, - Степанов
Президент доручив розпочати переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра, президент України дав розпорядження профільному віцепрем'єр-міністру і міністру закордонних справ терміново почати переговори з урядом і відповідними держструктурами за попереднім замовленням вакцини від COVID-19.

"Зараз це процедура триває. Для нас це важливо, важливо, щоб Україна була однією з перших країн, в якій буде застосована вакцина, яка пройде всі клінічні випробування", - розповів Степанов.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Науковці збирають полуницю в Польщі.
  • Baks13
    Яка вакцина , мля??
  • Oljik
    Якби я був на місці клоунів, я б задіяв українських науковців для винайдення власної вакцини. Але нинішня влада на це не здатна, бо крім відосіків і розпилу нічого робити не вміє.
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