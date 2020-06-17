Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу, - Степанов
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Президент доручив розпочати переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусної інфекції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
За словами міністра, президент України дав розпорядження профільному віцепрем'єр-міністру і міністру закордонних справ терміново почати переговори з урядом і відповідними держструктурами за попереднім замовленням вакцини від COVID-19.
"Зараз це процедура триває. Для нас це важливо, важливо, щоб Україна була однією з перших країн, в якій буде застосована вакцина, яка пройде всі клінічні випробування", - розповів Степанов.