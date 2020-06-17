Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в 17 областях України, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищує кількість осіб, які видужали, у 17 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (155 випадків), Закарпатській області (82 випадки) і Чернівецькій області (69 випадків).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 45 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 25 одужання за добу, зараз в області хворіє 561 особа (на 19 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 55 нових випадків COVID-19, троє раніше захворілих померли, 30 - одужали. Зараз в області хворіють 1016 осіб (на 22 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 8 нових випадків за добу, 1 - смерті та 2 одужання, зараз хворіє 263 особи (на 5 більше за добу);

- у Донецькій області нових випадків захворювання за добу не зафіксовано, 2 людини померли і 2 видужали, зараз в області хворіє 200 осіб (на 4 менше за добу);

- у Житомирській області 46 нових випадків за добу, одна людина померла і 15 одужали, хворіє 552 людини (на 30 більше за добу);

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- у Закарпатській області 82 нові випадки зараження за добу, 4 людини померли і 39 одужали, зараз хворіє 1017 осіб (на 39 більше за добу);

- у Запорізькій області виявлено 7 випадків захворювання, 30 раніше захворілих одужали, зараз в області хворіє 156 осіб (на 23 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 40 нових випадків за добу, 1 людина померла і 7 осіб одужали, загалом в області хворіє 713 осіб (на 32 більше за добу);

- у Києві 41 новий випадок захворювання за добу, 2 людини померли і 66 одужали, хворіє 2702 особи (на 27 менше за добу);

- у Київській області 29 нових випадків за добу, 38 осіб одужали, зараз в області хворіє 1172 людини (на 9 менше за добу);

- у Кіровоградській області 2 нові випадки захворювання, 6 осіб одужали, зараз в області хворіє 69 осіб (на 4 менше за добу);

- у Луганській області за добу 6 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз в області хворіє 17 осіб (на 4 більше за добу);

- у Львівській області за добу підтверджено 155 нових випадків COVID-19, 9 раніше захворілих померли, 5 - одужали, загалом в області хворіє 2478 осіб (на 141 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання на COVID-19 і 1 - одужання, загалом в області хворіє 99 осіб (на 1 більше за добу);

- в Одеській області 25 нових випадків захворювання за добу і 1 людина померла, загалом в області хворіє 713 осіб (на 24 більше за добу);

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- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання за добу, 1 людина одужала. Загалом в області хворіє 9 осіб (на 1 більше за добу);

- у Рівненській області 26 нових випадків захворювання за добу, 3 людини померли. Загалом в області хворіють 1070 осіб (на 23 більше за добу);

- у Сумській області 2 нові випадки захворювання за добу, 1 людина одужала. Загалом в області хворіють 56 осіб (на 1 більше за добу);

- у Тернопільській області 27 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 9 одужали, загалом в області хворіють 450 осіб (на 17 більше за добу);

- у Харківській області 57 нових випадків захворювання за добу, 22 людини одужали. Загалом в області хворіє 816 осіб (на 35 більше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не зафіксовано. Загалом в області хворіють 6 осіб (кількість хворих за добу не змінилася);

- у Хмельницькій області 17 нових випадків захворювання, 13 осіб одужали, загалом в області хворіє 128 осіб (на 4 більше за добу);

- у Черкаській області 2 нові випадки захворювання, 1 людина померла і 12 одужали. Загалом в області хворіють 174 людини (на 11 менше за добу);

- у Чернівецькій області 69 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 63 одужали. Загалом в області хворіють 2588 осіб (на 5 більше за добу);

- у Чернігівській області 13 нових випадків захворювання і 26 одужання. Загалом в області хворіють 323 особи (на 13 менше за добу).

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