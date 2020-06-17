Уряд склав рейтинг ОДА щодо виконання заходів з боротьби з COVID-19: найкраще впоралася Луганщина, найгірше - Львівщина. КАРТА
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Анна Коваленко.
Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень уряду та прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за сімома показникам.
Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема здійснювався моніторинг виконання таких рішень уряду:
- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;
- ситуація із забезпеченням обсервації;
- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;
- соціальний захист під час карантину.
Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:
- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;
- організація та проведення дезінфекційних заходів у регіонах;
- забезпечення ПЛР-тестування населення на коронавірус.
Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом становила 35 балів.
В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:
Луганська – 31 бал
Хмельницька – 27 бал
Харківська – 25 бал
Дніпропетровська – 25 бал
Київська – 25 бал
Нижню п’ятірку своєю чергою склали:
Чернігівська – 15 балів
Волинська – 15 балів
Тернопільська – 15 балів
Запорізька – 14 балів
Львівська – 13 балів