Заборона на в'їзд до деяких країн є тимчасовою, загрози для безвізу з Євросоюзом немає, - Кулеба

Міжнародне авіасполучення поступово відновлюється і деякі європейські кордони починають відкриватися, але з певними умовами. Українцям висувають умови в'їзду в Європу, а деякі країни взагалі поки не готові приймати громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Жодних загроз українському безвізу з Європейським Союзом немає. Більше того, навіть за лінією горизонту, яку ми не бачимо, але яка є, таких загроз теж немає. Я прошу всіх заспокоїтися, все буде нормально", - зазначив Кулеба.

Усі обмеження пов’язані винятково із ситуацією з пандемією і є тимчасовими. Умови щодо кожної країни міністр радить шукати на спеціальному сайті.

"Міністерство закордонних справ запускає спеціальний сайт, де кожен громадянин онлайн зможе тицьнути на країну і побачити правила в’їзду до неї, а також те, чи можна її відвідати. Якщо можна, то на яких умовах", - наголошує міністр.

Мапа буде постійно оновлюватися. Також у міністерстві пояснили, чому Україну поставили в один ряд із країнами, де захворюваність на коронавірус більша.

"Наприклад, є такий критерій як кількість смертності на добу, є критерій кількість нових захворювань на 100 тис. населення, є критерій кількість тестувань. Тобто - це ціла низка критеріїв, з яких складається загальна картина", - пояснив Кулеба.

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