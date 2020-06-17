"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на найближчі вихідні і до Дня Конституції

"Укрзалізниця" призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня - напередодні та після Дня Конституції України - для додаткових перевезень пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

На вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів: №864 / 866 сполученням Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський; №884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський; №888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів; №896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський, №880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів. Квитки на зазначені поїзди будуть реалізовуватися на 50% місць.

"Нагадуємо, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах і поїздах тільки в захисних масках, користуватися антисептиками для рук, дотримуватися соціальної дистанції - не менше 1,5 м, а у разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома", - йдеться в повідомленні.

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