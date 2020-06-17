РФ продовжує політику примусової паспортизації громадян України в Криму, - Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що Росія продовжує політику примусової паспортизації громадян України в Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

"Вже сьомий рік, починаючи з незаконної окупації українського півострова Крим, після військової агресії та окупації українських територій у Донецькій і Луганській областях, Росія грубо порушує усі норми міжнародного права. Підписання Президентом РФ Путіним указу про позбавлення громадян України можливості володіння землею в тимчасово окупованому Росією Криму - черговий крок до нав’язування російського громадянства та дискримінації наших громадян на території нашої держави. Перебування в заручниках дає право на виживання, але те, що робить окупант позбавляє наших громадян і цього. Росія, вкотре порушуючи норми Женевської та Гаазької конвенцій, усіляко пригнічує громадян України, позбавляючи прав на власне майне", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під егідою Мінреінтеграції створюється Національний центр документування фактів порушень прав і свобод людини - майнових, особистісних тощо.

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"Цей центр стане надбанням для всіх, хто в ньому матиме потребу, а зібрані факти - підґрунтям для захисту своїх прав і свобод як у судах України, так і в міжнародних судових інстанціях. Ми зробимо усе, аби допомогти людям притягнути до відповідальності злочинців, - чи це країна-агресор, чи конкретна особа. Жодні дії, направлені на привласнення майна, не мають лишитися безкарними", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, в Росії сьогодні, 17 червня 2020 р. набув чинності федеральний закон, який спрощує отримання громадянства для громадян України та Білорусі. Зокрема, скасовується обов'язковий іспит на знання російської мови під час отримання громадянства РФ.

Зазначений закон президент Росії Володимир Путін підписав 19 березня, а набув чинності він через 90 днів - у середу, 17 червня.